Jose Mourinho: tänavune MM on ilmselt Ronaldo ja Messi viimane võimalus tulla maailmameistriks

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho ütles, et nii Lionel Messi kui Cristiano Ronaldo jaoks on 2018. aasta MM "ilmselt viimane võimalus tulla maailmameistriks".

33-aastane Portugali kapten Cristiano Ronaldo ja 30-aastane Argentiina koondise liider Lionel Messi on võitnud klubitasandil kõik võimalikud tiitlid, kuid maailmameistriks pole kumbki veel suutnud tulla.

"Cristiano on üliinimene," rääkis Mourinho Ronaldost. "Ta suudaks mängida ka järgmisel MM-il, kui ta tahaks, aga 4 aastat veel mängida tipptasemel ja osaleda järgmisel MM-il on väga keeruline."

"Muidugi on Messi noorem ja ta võib samuti vabalt mängida järgmisel MM-il," kommenteeris Mourinho Lionel Messit. "Kuid ma arvan, et mängida igal nädalal keskmiselt kaks-kolm mängu Barcelona või Madridi Reali eest Hispaania kõrgliigas, Meistrite liigas ja rahvuskoondise eest ka järgnevad neli aastat ning seejärel parimat vormi MM-il näidata on ülimalt keeruline."