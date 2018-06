Joachim Löw: mind ei häiri kaotus, vaid see, kuidas me kaotasime

Saksamaa jalgpallikoondise peatreener Joachim Löw ütles pärast 1:2 allajäämist Austriale, et tema hoolealused unustasid 20 minutiks jalgpalli mängimise ära.

"Mind ei häiri kaotus, vaid see, kuidas me kaotasime," teatas jalgpalli MMile tiitlikaitsjana sõitva Saksamaa koondise peatreener.

"See kaotus oli puhtalt meie endi süü, sest pärast avaväravat me kontrollisime mängu, kuid vahetult enne poolajavilet ja 15-20 minutit pärast vaheaega polnud me enam üldse mängus. Kaotasime uskumatult palju kordi palli, pallikaotuste hulk oli tohutu," imestas Löw, kirjutab BBC Sport.

Kuigi Saksamaa püsib juba viis järjestikust mängu võiduta, Löw koondises kriisi ei näe.

Saksamaa jaoks algab MM-turniir 17. juunil mänguga Mehhiko vastu. Veel on tiitlikaitsjate alagrupis Rootsi ja Lõuna-Korea.