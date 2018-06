Joachim Löw: me ei väärinudki edasipääsu

Saksamaa jalgpallikoondise kaitsja Mats Hummels nahutas ennast ja meeskonda Lõuna-Korea vastu löömata jäänud võimaluste eest, peatreener Joachim Löwi sõnul ei väärinudki maailmameistrid alagrupist edasipääsu.

"Uskusime endasse viimase hetkeni, isegi pärast 0:1 kaotusseisu jäämist. Aga me ei suutnud palli väravasse lüüa, kuigi meil oli piisavalt võimalusi. Minulgi oli hiilgav šanss 86. minutil värav lüüa," märkis Hummels pärast viimase alagrupivooru 0:2 kaotust, mis jättis Saksamaa F-alagrupis Rootsi, Mehhiko ja Lõuna-Korea järel viimaseks.

"Seda olukorda on väga raske sõnadesse panna. Väga-väga kurb päev meile ja kõikidele Saksamaa jalgpallifännidele! Peale Belgia ja Inglismaa on kõikidel favoriitidel probleeme olnud, kuna väiksemad meeskonnad mängivad niivõrd hästi. Panime ennast sellesse seisu juba Mehhiko mänguga. Pakkusime viimase hea ettaste alles 2017. aasta sügisel," lisas Hummels.

Mats Hummels Foto: REUTERS/SCANPIX

Saksamaa peatreener Joachim Löw: "Valmistasime suure pettumuse. Meil puudus mängutahe ja klass, mida me tavaliselt oleme näidanud. Kogu seda dünaamikat, mis peaks viima väravavõimalusteni, lihtsalt polnud, seega me saime, mida me väärisime. Õnnitlused vastasele. Me ei väärinudki edasipääsu. Me ei löönud väravat, me ei haaranud eduseisu. Meil polnud kaitset ollagi. Me ei saanud mängu momentumit enda kätte. Mina pean selle kõige eest vastutuse võtma ja selle mõttega täna öösel magama."