Jalgpallikohtunik: finaalis Prantsusmaale antud penalti oli 100% ebaõiglane

Endine jalgpalli tippkohtunik Dermot Gallagher leiab, et eilses Prantsusmaa ja Horvaatia vahelises MM-finaalis prantslaste kasuks antud penalti oli 100% vale otsus.

Prantsusmaa teenis penalti avapoolaja lõpus 1:1 viigiseisul, kui pall puutus nurgalöögi järel Ivan Perisici kätt. Väljakukohtunik Nestor Pitana otsustas 11 meetri karistuslöögi anda pärast videokorduse ülevaatamist.

"100 % kindel, et see polnud penalti," sõnas Gallagher Sky Sportsile. "Ta (Perisic) oli liiga lähedal, kui pall vastasmängija peast temani lendas. See lihtsalt tabas teda, ta ei suunanud kätt palli suunas. Tal polnud mingit kavatsust käega mängida. Reeglid ütlevad, et käega mäng peab olema tahtlik," selgitas Gallagher, miks prantslastele antud penalti oli ebaõiglane.

61-aastane Gallagher töötas Inglismaa kõrgliigas jalgpallikohtunikuna aastatel 1992 kuni 2007.

Prantsusmaa koondis võitis eilses finaalis Horvaatiat 4:2 ja tuli teistkordselt maailmameistriks.