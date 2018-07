Jalgpalli MMi tänases finaalis saadab ühe mängijatest platsile 8-aastane Tristen Kool

Eestist pärit Tristen Kool on üks 22 lapsest, kes saadab jalgpalli MM finaalmängus Lužniki staadionile Prantsusmaa ja Horvaatia meeskondade jalgpallistaarid. Selle võimaluse sai Tristen tänu McDonald`s kampaania “Saada staar staadionile” võitmisele.

Põnevust jätkub kuni õhtuni, sest meeskond ja jalgpallur, keda Tristen väljakule saadab, selgub vahetult enne tseremoonia algust.

Tähtsaks ülesandeks on Tristen Moskvas koos 21 teise lapsega üle maailma valmistunud kaks päeva. Selle ajaga on saadud sõpradeks, linnas ringi vaadatud ning peetud ühine sõbralik jalgpallimäng, millest võtsid osa kõik 22 staarisaatja programmis osalevat last.

Tristeni isa Kristjan Kooli sõnul on meeleolu Moskvas ülev ja päevad huvitavalt sisustatud. “Eriti meeldis jalgpalli meistriklass, kus proffessionaalsed jalgpallurid õpetasid lastele erinevaid trikke,” ütles ta.

Täna läheb Tristen Kool Lužniki staadionile mitu tundi enne tähtsündmuse algust, et osaleda tseremoonia peaproovis, kus antakse juhised sportlaste staadionile saatmiseks. Selleks ajaks saavad lapsed selga ka spetsiaalse staarisaatja vormi.

McDonald’s on ka varasematel aastatel andnud Eesti lastele võimaluse olla jalgpallimaailma aastasündmuse osaliseks. 2016 UEFA EURO finaalmängus kõndis 9-aastane Olga Simagina staadionile koos Portugali tiimiga ja saatis nende mängijat Pepet. 2014. aastal saatis väike Lukas Elo FIFA MM finaalmängus Brasiilias staadionile Argentiina jalgpallurid ja kõndis koos Pablo Zabaletaga.