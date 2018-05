Jalgpalli MM | Peruu president astus isiklikult dopingukeelu all oleva staarmängija eest võitlusse

"FIFpro leiab, et see karistus on ebaõilgane ja ebaproportsionaalne ning järjekordne näide sellest, et WADA koodeks viib liiga tihti ebavajalike karistusteni, eriti kui on juba nenditud, et tegu polnud tahtliku pettusega," seisab FIFpro pressiteates.

"Nii FIFA kui ka spordiarbitraaž nõustusid, et Guerrero ei võtnud keelatud ainet teadlikult ning sellel polnud mingit sooritusvõimet parandavad efekti. On mõistusevastane määrata mängijale niisugune karjääri kahjustav karistus."

Üle 36 aasta jalgpalli MM-ile pääsenud Peruu kohtub 14. juunil Venemaal algaval turniiril C-alagrupis Austraalia, Taani ja Prantsusmaaga.