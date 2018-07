Jalgpalli MM-i penaltiseeriaid on haaramas veider trend. Kas horvaadid teadsid seda ette?

Venemaa väravavaht Igor Akinfejev istub nukralt maas. Venemaa pidas MM-il kaks penaltiseeriat - üks lõppes võidu, teine kaotusega. Esimesel puhul löödi teisena, teisel puhul esimesena Foto: Chine Nouvelle, SIPA/Scanpix

Kuigi varasemalt on erinevad teaduslikud uuringud näidanud, et penaltiseeria võidab 60-protsendilise tõenäosusega löömist alustav meeskond, siis viimased kaks MM-finaalturniiri on läinud sellele trendile totaalselt vastupidises suunas.