Jalgpalli MM-i kuulsad ja kummalised: Pamela Andersoni elukaaslane, kokaiin, naisepeksja ja veel kord kokaiin

Jalgpalli MM-finaalturniiril on tänapäeval kohal ikka professionaalsed jalgpallurid, kes peaksid eelkõige tuntud olema oma mänguoskuste poolest. Siiski on seltskond tunduvalt kirjum. Nii on neljapäeval Venemaal algaval jalgpalli suurpeol pallimas näiteks tuntud Playboy modelli Pamela Andersoni praegune elukaaslane, 2012. aasta Islandi Eurovisiooni loo muusikavideo produtsent ja endine FC Barcelona äss, keda USA kahtlustab suuremahulises narkokaubanduses. Kuulsaid ja kummalisi leidub veelgi.