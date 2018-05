Jalgpalli MM-finaalturniiride läbi aega kõige väiksem osaleja Island teatas Venemaale sõitva koondise, vigastatud superstaar rivis

Islandi jalgpallikoondise peatreener Heimir Hallgrimsson teatas need 23 meest, kes sõidavad juunis Venemaal algavale MM-finaalturniirile. 330 000 elanikuga Island on kõige väiksema rahvaarvuga riik, kes kunagi MM-il mänginud.

Hallgrimsson kaasas koosseisu ka võistkonna suurima staari Gylfi Sigurdssoni, kes on viimased kaks kuud olnud vigastusega hädas. 28-aastane Evertoni poolkaitsja on hädas olnud põlvetraumaga. Siiski loodetakse, et tiimi tähtmängija saab MM-iks mängukorda.

Samas jäeti kaks viimast aastat erinevate põlvetraumadega hädas olnud ründaja Kolbeinn Sigthorsson esialgu varunimekirja.

Island kuulub MM-il D-alagruppi koos Argentina, Nigeeria ja Horvaatiaga.