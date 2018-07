Jaapani koondislane lõpetas pärast valusat kaotust koondisekarjääri

Keisuke Honda, üks Jaapani jalgpalliajaloo tuntumaid mängijaid, teatas eilse valusa kaotuse järel, et on otsustanud koondisekarjääri lõpetada.

Jaapan kaotas eile õhtul 2:0 eduseisust Belgiale, kusjuures otsustav värav löödi neljandal üleminutil. Honda jaoks oli see karjääri 98. koondisemäng. Lõpuvile järel teatas ta, et see jäi talle viimaseks. Kokku sai ta kirja 37 väravat, vahendab Soccernet.

Oma otsuse järel ta kurbust ei tundnud. "Olen õnnelik, et meil on nii palju noori ja andekaid mängijaid. Nüüd on nende kord Jaapani jalgpalli ajalugu kirjutada," vahendas FourFourTwo.

32-aastane loominguline poolkaitsja tegi oma koondisedebüüdi kümme aastat tagasi ja temast sai esimene jaapanlane, kes on löönud värava kolmel MM-il. Venemaal toimuval finaalturniiril võeti ta hästi vastu, sest oma karjääri ühed parimad aastad veetis ta Moskva CSKA-s. Praegu mängib Honda Mehhiko kõrgliigaklubis Pachuca.