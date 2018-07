Ivan Rakitic: Luka Modric ja Andres Iniesta on pärit teiselt planeedilt!

Horvaatia jalgpallikoondise poolkaitsja Ivan Rakitic kiitis oma kaasmaalast Luka Modricit ning Hispaania koondise legendi Andres Iniestat.

"Mõlemad on minu jaoks maailma parimad mängijad omal positsioonil," rääkis 30-aastane Rakitic. "Nii Modric kui Iniesta on justkui pärit teiselt planeedilt ja nad tulid siia, et mängida meie ehk surelikega jalgpalli."

"Mul on olnud au mängida viimased neli aastat koos Iniestaga Barcelonas ja 11 aastat koos Modriciga Horvaatia koondise eest," lisas Rakitic. "Kui ma saaksin luua oma meeskonna, võtaksin sinna nii Iniesta kui Modrici. Iniesta on üks minu parimaid sõpru ja Modric on mulle nagu suur vend."

Luka Modric on löönud siiamaani MM-il kaks väravat ning aitas Horvaatial võita D-alagrupi Argentina, Nigeeria ja Islandi ees täiseduga.

Andres Iniesta aitas Hispaanial võita B-alagrupi Portugali, Iraani ja Maroko ees.

Täna kell 17.00 algavas kaheksandikfinaalis kohtuvad omavahel Hispaania ja Venemaa ning kell 21.00 lähevad vastamisi Horvaatia ja Taani.