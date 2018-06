Islandi jalgpallikoondise peatreener lükkas kuulujutud ümber: see on pullis*tt!

Jalgpalli MMi avamängus Argentinat 1:1 viigiga üllatanud Islandi peatreener Heimir Hallgrimsson lükkas teise vooru mängu eel ümber kuulujutud, justkui oleks ta oma mängumeestele seksikeelu määranud.

Kui Hallgrimssonilt vastavale spekulatsioonile kommentaari küsiti, vastas ta naljatades: "See kehtib vaid seni, kuni naised pole saabunud! Ei, tegelikult on see jutt pullis*tt!"

Küll on aga finaalturniiri ajaks oma mängijatele seksikeelu määranud Saksamaa peatreener Joachim Löw ja Rootsi koondise juhendaja Janne Andersson.

Island jätkab MMi homme õhtul, kui kohtub Nigeeriaga.