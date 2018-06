Island on imede maa! Lionel Messi penalti tõrjunud väravavaht tegi veel mõned aastad tagasi Eurovisiooni tarbeks muusikavideo

Jalgpalli MM pakkus kolmandal mängupäeval oma esimese suurema üllatuse, kui Argentina ja Island tegid D-alagrupi kohtumises 1:1 viigi. Kohtumise sangariks kerkis Islandi 34-aastane väravavaht Hannes Þór Halldórsson, kes tegi kohtumise jooksul mitu suurepärast tõrjet. Lisaks tõrjus ta 64. minutil ka argentiinlaste suurima tähe Lionel Messi penalti.

Seejuures tasub lisada, et erinevate vigastuste tõttu mängis ta pikalt kodumaal amatöörjalgpalli ja esimese profilepingu teenis ta alles 27-aastaselt, kui ta siirdus mängima Norrasse. Edasi on ta mänginud veel Hollandis ja nüüd Taanis. Koondise eest tegi ta debüüdi 2011. aastal.

Halldórsson oli kodumaal tehtud mees ka enne tippjalgpalli murdmist. Nimelt on ta Islandil tunnustatud produtsent. Näiteks oli tema tooks kokku panna 2012. aasta Eurovisioonil Islandit esindanud laulu video.

Islandil tegutsev firma SagaFilm on lubanud, et kui Halldórssonil saab ühel päeval profijalgpallist küllalt, siis on meest tema vana töö endiselt ootamas.