Iraan lõpetas Aasia jaoks 16 mängu kestnud kurva seeria. Võidu toonud poolajal ei tehtud seejuures ühtegi pealelööki

Nii lõpetas Iraan Aasia koondiste pikaaegse kurva seeria. Seejuures tuleb aga lisada, et seda tehti ikkagi ju Maroko abiga, kuna võit tuli ju tänu aafriklaste omaväravale.

Statisikakülg Opta tõi seejuures välja, et Iraan ei teinud teisel poolajal väravale ühtegi pealelööki. Viimati sai mõni meeskond finaalturniiril niimoodi poolaja jooksul tabamuse kirja 1966. aastal.

Iraani peatreener Carlos Queiroz oli loomulikult kõigega rahul. “Mul on suur au olla sellise võistkonna peatreener. Meeskond vääris seda võitu,“ sõnas Queiroz.

1 - Since 1966, Iran are the first team to score a goal in a half of football in the World Cup without attempting a single shot in that half. Fortunate. #MARIRN #MAR #IRN #WorldCup pic.twitter.com/AVD7xVJfU9