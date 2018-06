INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Ajalugu teinud Mbappe kindlustas Prantsusmaa edasipääsu, Peruu piirdub alagrupiturniiriga

Maailma klubijalgpalli üleminekute kalliduselt teine mängija lõi kohtumise ainsa värava 34. minutil. Esmalt andis Paul Pogba hea läbisöödu karistusalasse Olivier Giroud'le, kes koostöös teda katma jooksnud Peruu kaitsja Alberto Rodriguezega suunas palli kaarega värava peale. Ilmselt oleks mänguvahend ka Mbappe sekkumiseta võrku maandunud, kuid 19-aastane PSG ründaja otsustas tabamuse siiski enda nimele kirjutada lasta.

Sellega purustas Mbappe varem David Trezeguet'le kuulunud rekordi, kes oli 1998. aastal MM-il väravat lüües 20 aasta ja 246 päeva vanune. Mbappel on alles turjal 19 eluaastat ja 183 päeva. Ühtlasi on ta esimene prantslasest väravalööja MM-il, kes sündinud pärast Les Bleusi tiitlivõiduga lõppenud 1998. aasta turniiri.

Prantsusmaa tõusis kuue punktiga C-alagrupi liidriks ja kindlustas edasipääsu kaheksandikfinaali. Taani on nelja punktiga teine, Austraalia ühe silmaga kolmas. Peruu jaoks on edasipääsulootused kustunud.

Prantsusmaa - Peruu

Peruu väravavaht Pedro Gallese: "Täname Peruu fänne nii suurepärase toetuse eest! Jätsime kahe väga kõva vastase vastu endast kõik väljakule. Aga see pole veel läbi, kavatseme MM-i samasuguse suhtumisega lõpetada."

Mäng on lõppenud! Prantsusmaa on kindlustanud play-off'i koha, Peruu edasipääsulootused on kustunud.

Peruu ajab kõik jõud Prantsuse kasti äärde.

90.+2. minut: Matuidi õhust kauglöök läheb paari meetri jagu väravast mööda. Prantslastel tundub asi siiski kontrolli all olevat.

Kohtunik lisab mängule neli minutit.

89. minut: Pogba vahetatakse pingile, Sevilla poolkaitsja Steven Nzonzi saab kirja oma viienda koondisemängu.

Guerrero lõi otse peale, aga Llorisele oli see kerge saak püüda.

86. minut: Pogba saab kollase kaardi, sest tõmbas õhuvõitluses Farfanil käega üle näo. Peruule 30 meetri pealt karistuslöök.

82. minut: Dembelel oli võimalus karistusalast 2:0 värav lüüa, aga pall läheb paari meetri jagu väravast mööda.

Kohtunik parandab ennast. Kollase sai hoopis Aquino.

80. minut: Flores (Peruu) teenib kollase kaardi.

80. minut: Prantsusmaa teeb veel ühe vahetuse. Griezmann välja, Fekir sisse.

Mängu esimene suluseis vilistatakse alles 79. minutil! Peruule.

75. minut: Prantsusmaa teeb esimese vahetuse. Ainsa värava autor Mbappe lahkub, Ousmane Dembele tuleb mängu.

74. minut: väga ohtlik rünnak Peruult. Farfani pealelöök maandub aga küljevõrgus. https://twitter.com/Latina_pe/status/1009836872468660224

68. minut: kauglööki proovib Peruu kaitsja Luis Advincula, taas napilt üle värava.

61. minut: järjekordne Peruu kauglöök läheb napilt üle värava. Seekord löögi autoriks Carrillo.

58. minut: Carrillo üritab kahe prantslase vahelt efektselt hüpates karistusala äärel kohtunikku petta, aga ei lähe läbi. https://twitter.com/DIRECTVSports/status/1009832761925005314

Prantsusmaa teine värav on praegu selgelt rohkem õhus kui Peruu esimene.

50. minut: Peruu poolkaitsja Aquino kauglöök läheb ristlatist auti. Milline löök!

47. minut: Umtiti, keda ka esimesel poolajal kõvasti rapiti, on valudes pikali. Sai Farfanilt õhuvõitluses hoobi reielihasesse.

Peruu teeb teise poolaja alguses kohe kaks vahetust: sekkuvad Farfan ja Santamaria, lahkuvad Rodriguez ja Yotun.

FIFA teatab, et Jekaterinburgis vaatab mängu 32 789 inimest. Staadion mahutab 33 061 inimest, avamängu Uruguay ja Egiptuse vahel vaatas seal vaid 27 015 huvilist.

Esimene poolaeg läbi!

Ühtlasi on Mbappe esimene pärast 1998. aastat sündinud prantslane, kes MM-il skoorinud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1009824192139878401

44. minut: Lucasel oli hiilgav võimalus, aga Peruu väravavaht Gallese tõrje oli sama hiilgav!

Mbappest sai Prantsusmaa koondises noorim suurturniiridel värava löönud mees. https://twitter.com/OptaJean/status/1009822029766422528

Pogba mängis hea palli tühja tsooni karistusalasse Giroud'le, kes tõstab palli värava poole. Ilmselt oleks see niisamagi sisse läinud, aga Mbappe pani veel igaks juhuks jala vahele.

34. minut: Mbappe viib Prantsusmaa ikkagi juhtima! https://twitter.com/DIRECTVSports/status/1009822924327538689

33. minut: Milline võimalus Mbappel! PSG ründaja oli värava ees kannaga väravat löömas.

Ja juba hakkab tulema! https://twitter.com/TSauveurOM_/status/1009821062174035968

30. minut: Väikse puute peale võimsa hüppe teinud Mbappe hakkab kindlasti puid alla saama, hoiame sotsiaalmeedial silma peal.

Paolo Guerrero saab kollase kaardi Umtitile käega näkku löömise eest.

Paraku tehakse Umtitile viga ning raisku see standardolukord lähebki.

20. minut: Peruu saab vasakult äärelt karistuslöögi, sest Varane puutus palli käega.

17. minut: esimene kollane kaart läheb Prantsusmaa poolkaitsjale Matuidile.

Giroud kukutatakse karistusalas. Vile vaikib, VAR-i ka ei vaadata.

14. minut: Prantsusmaa nurgalöök on ohtlik, aga Varane'i pealöök läheb napilt postist mööda.

12. minut: Pogba kauglöök ei lähe väga palju väravast mööda.

11. minut: Griezmann saab karistusalas löögile, aga nurk on paha ja löök ise läheb ka aia taha.

Peruu fännid loovad Jekaterinburgis taaskord fantastilist atmosfääri! https://twitter.com/BettingGuruTeam/status/1009814518074048512

Peruu on kohtumist alustanud väga aktiivselt. Prantslased pole vastase väljakupoolele veel pääsenudki.

Kohtumine on alanud!

Hugo Lloris astub täna 100 mängu klubisse. https://twitter.com/OptaJean/status/1009800378173583360

Peruu on seekord Paolo Guerrero algrivistusse pannud, poolkaitses on uus mees Pedro Aquino, kes asendab vigastatud Renato Tapiat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009805481135759361

Prantsusmaa üllatab algkoosseisus kahe uue mehega. Giroud ja Matuidi on rivis Dembele ja Tolisso asemel. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009799210538070016