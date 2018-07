Inglismaa peatreener Southgate: ma ei taha veel koju minna!

Jalgpalli MM-finaalturniiri kaheksandikfinaalis penaltiseeria abil Kolumbia alistanud Inglismaa koondise peatreeneri Gareth Southgate'i sõnul olid inglased võimalikuks penaltite löömiseks valmistunud.

"Meil oli nimekiri viie mängijaga, aga pidime seda muutma, sest olime mängu ajal vahetusi teinud. Õnneks oli meil noori mängijaid, kes näitasid suure pinge all vastupidavust," kiitis Southgate.

"Oleme penalteid piisavalt harjutanud, nii et tundsin end enesekindlalt isegi siis, kui esimene löök tõrjuti - teadsin, et suudame ka mõne nende löögi tõrjuda."

Kokkuvõttes leidis peatreener, et tema meeskond vääris edasipääsu. "Olen kõigi üle väga õnnelik. Väärisime võitu, mängisime suures mängus pinge all tõesti hästi. Viigivärav ei oleks saanud olla valusam, aga suutsime distsipliini hoida, samal ajal kui vastased meid ekstreemselt provotseerisid."

Järgmises kohtumises ootab Inglismaad ees Rootsi. "Oleme neid aastaid alahinnanud ning meie saldo on nende vastu päris kehv, aga soovin, et me läheksime edasi. Mängijad on loonud endale uue loo. Ma ei taha veel koju minna!"