Inglismaa peatreener: pidime asju tasakaalus hoidma, seetõttu tegime vahetusi

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate tõdes pärast 0:1 kaotust Belgiale, et tahtis meeskonnas palju vahetusi teha, et ka varumängijaid värskena hoida.

"See oli ettevalmistuse mõttes veider mäng. Meie põhieesmärgiks oli varumeestele mänguaja jagamine, et nad ei oleks järgmise ringi eel olnud kolm nädalat ilma mängupraktikata," rääkis Southgate oma tiimi mentaliteedist.

"Tahame küll võita, aga peame meeles pidama, et meie jaoks on suur kohtumine ees play-off'is, seega pidime asju tasakaalus hoidma. Lõime täna väga häid võimalusi ja ma ei leia, et oleksime matši ära andnud. Kõigele lisaks õppisime mitmeid taktikalisi nüansse.

Kõik on valmis järgmises kohtumises platsile jooksma ning täna said ka paljud teised võimaluse end tõestada."

Belgia peatreener Roberto Martinez jäi võidu järel üldsõnaliseks. "See võit on väga hea esituse tulemus. Ideaalset stsenaariumi ei saa planeerida, oleme juba näinud, kuidas suured riigid välja kukuvad. Oleme tugevam meeskond kui me olime enne seda kohtumist. Kohtume nüüd Jaapaniga, peame selleks matšiks valmis olema."