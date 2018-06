Inglismaa peatreener elas üle ehmatuse: meeskonna laagris tehtud jooksuring lõppes kiirabiautos

Nimelt olevat 47-aastane Southgate olnud kursil, et oma isiklikku rekordit lüüa, ent õnnetul kombel ta koperdas ja kukkus, maandudes halvasti oma käe peale. Temaga koos jooksuringil olnud meeskonna arst Rob Chakraverty diagnoosis pealikul õlanihestuse ning Southgate viidi korraks ka haiglasse.

"Doktorid tegid mulle selgeks, et rusikaviibutamisega väravate tähistamine ei ole minu jaoks enam valikus," naljatas Southgate pressikonverentsil, vabandades oma abiliste ees. "Neil oleks pidanud olema vaba päev, et puhata, aga selle asemel andsin mina neile tööd!"

Peatreeneri sõnul oli tema intsident mängijatele ilmselt omajagu nalja pakkunud. "Nad olid päris üllatunud, kui hommikusele koosolekule õlatoega ilmusin. "Millega sa tegelenud oled?" oli nende esimene reaktsioon."

