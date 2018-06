Inglismaa on MM-i eel hoolega penalteid harjutanud

Inglismaa jalgpallikoondise ründaja Harry Kane avaldas, et treenerid on treeningute lõpus tihti mängijaid pannud väsinud peaga penalteid lööma.

Penaltiseeriad on olnud suurturniiridel inglaste suurimaid komistuskivisid. Nende järel on Inglismaa välja kukkunud 1990., 1998. ja 2006. aasta MM-ilt, samuti ka 1996., 2004. ja 2012. aasta EM-ilt. Vaid korra on penaltiseeriast väljutud võitjatena - 1996. aasta veerandfinaalis Hispaania vastu.

Viimane prohmakas leidis aset 2006. aasta veerandfinaalis Portugali vastu, kui 11 meetri karistuslöögil eksisid nii Frank Lampard, Steven Gerrard kui ka Jamie Carragher.

"Oleme penalteid harjutanud. Mitte igal treeningul, kuid aeg-ajalt panevad treenereid meid sessiooni lõpus väsinud peast lööma," avaldas Kane Goal.com-i vahendusel, märkides, et ka mängus leiab penaltiseeria aset hetkel, mil meestel on juba normaal- ja lisaajast võhm väljas.

"Me pole sellest eriti rääkinud ning see ongi hea. Ma arvan, et pea tulebki selgena hoida, koht välja valida ja lihtsalt sinna lüüa. Põhiline on uskuda, et võime penaltiseeriaid ka teisiti mängida. Viimased 50 aastat on rasked olnud, sest me pole eriti midagi võitnud."