Inglismaa koondislane Dele Alli: oleme tulnud MM-ile, et võita!

Inglismaa jalgpallikoondise ja Tottenham Hotspuri poolkaitsja Dele Alli usub, et Inglismaa koondise eneseusk kannab neid MM-il kaugele.

"Me oleme valmis mängima kõigiga, kes meile vastu tulevad, eriti arvestades meie meeskonda ja talendikaid mängijaid," edastas FIFA.com Alli sõnu. "Me oleme tulnud siia, et võita!"

"Sul peab olema mentaliteet, et kes iganes vastu tuleb, sa suudad teda võita," lisas 22-aastane poolkaitsja. "Meil on noor ja talendikas meeskond. Muidugi ei oska me öelda, kui kaugele turniiril jõuame, peame lihtsalt nautima seda aega ja mängima nii hästi, kui oskame."

"Tuneesia on väga hea meeskond," kommenteeris Dele Alli eesootavat vastasseisu Tuneesiaga. "Osad inimesed Inglismaal arvasid, et saime lihtsa mängu, kuid see pole kindlasti nii. Tegu on MM-iga, siin pole ühtegi lihtsat mängu."

Inglismaa mängib Tuneesiaga 18. juunil. Kohtumine algab kell 21:00.