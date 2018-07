Inglismaa koondise peatreener ei kavatse poolfinaali jaoks muudatusi teha

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate rääkis, et ei kavatse muuta Inglismaa lähenemist poolfinaalile Horvaatia vastu.

Kui küsiti, mida ta ootab oma mängijatelt poolfinaalist, vastas Southgate: "Seda, mida me siiamaani oleme teinud. Mängida kaitses distsiplineeritult, olla hästi organiseeritud. Teha taktikaliselt õigeid otsuseid ning mängida rünnakul palliga sarnaste liikumistega, mida oleme senise turniiri vältel näidanud."

Ehkki ründaja Raheem Sterling on Inglismaal kriitika alla langenud oma esituste tõttu MM-il, siis Southgate usub oma ründajasse. "Ma usun, et Sterling on olnud alus sellele stiilile, kuidas me oleme MM-il mänginud - tema liikumine, õigel positsioonil asetsemine, pallita mängus survestamine, karistus- ja nurgalöökide võitmine ning meeskonna jaoks töötamine on hea."

"Horvaatia keskväli on väga tugev," sõnas Southgate poolfinaali vastaste kohta. "Me ei tohi anda neile vaba ruumi ja peame õigel hetkel survestama."