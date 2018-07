Inglismaa koondise kangelane vandus juba kaks aastat tagasi, et maksab Rootsi riigile IKEA tõttu kätte

Jalgpalli MM-i veerandfinaalis Rootsi vastu peaga värava löönud Inglismaa keskkaitsja Harry Maguire soovis juba kaks aastat tagasi Rootsi riigile kätte maksta, tuleb ühest vanast säutsust välja.

Nimelt kaevati Maguire'i tabamuse järel üles üks tema kahe suve tagune Twitteri postitus, kus Maguire siunab Rootsit, sest ei suutnud IKEA-st ostetud laualampi korralikult kokku panna.

"Mul läks just neli tundi, et laualampi kokku panna. Üritan Rootsi riigile kätte maksta, olgu see siis selles elus või järgmises!" naljatas Maguire 2016. aasta suvel.

Tundub, et nüüd sai ta oma kättemaksu: avavärav ja hea kaitsetöö saatis Rootsi koondise MM-ilt koju!