Inglismaa kapten Harry Kane: ajalugu pole meile enam koormaks

Inglismaa koondise eest tänavusel MM-il juba kuus väravat löönud Harry Kane ütles, et meeskond vabanes ajaloo koormast pärast seda, kui kaheksandikfinaalis võideti penaltiseerias Kolumbiat.

Inglismaale on suurturniiridel läbi ajaloo penaltiseeriad olnud komistuskiviks. Enne eilset võitu oli Inglismaa kaotanud kõik kolm senised MM-idel peetud penaltiseeriad. Euroopa meistrivõistlustel on neljast võidetud vaid üks.

"Me seisime kindlalt ning ei lasknud sellel end mõjutada," rääkis Kane pärast mängu. "See on Inglismaa jaoks väga tähtis õhtu."

"Me oleme noor meeskond, aga täna väljakul me saime palju küpsemaks," lisas koondise kapten. "Me teame kõik, et Inglismal pole varasemalt hästi läinud ja hea oli sellest koormast vabaneda. Meil on veel pikk tee minna siin turniiril."

Harry Kane viis normaalajal penaltist Inglismaa 1:0 juhtima, 93. minutil viigistas Kolumbia keskkaitsja Yerri Mina seisu.

Inglismaa kohtub laupäeval veerandfinaalis Rootsiga, kes alistas Šveitsi koondise 1:0.