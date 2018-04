Inglismaa jalgpallikoondislane: MM-tiitli võitmiseks peab juhtuma väga suur ime

Tänavu Manchester City rivistuses Inglismaa meistritiitli võitev Kyle Walker ei usu, et Inglismaa jalgpallikoondisel oleks suvisel MM-finaalturniiril mingitki võimalust esikoha eest võitlemiseks.

"Loodetavasti jõuame Venemaal nii kaugele kui võimalik, kuid me peame realistideks jääma. Kuigi meie koondislased mängivad ilmselt maailma parimas liigas, vajame MMi võitmiseks imet," sõnas Walker talkSPORT-ile.

Manchester City äärekaitsja arvates pole tänasel Inglismaa koondisel piisavalt kogemusi, et suurturniiril edu saavutada. "Kas meil on kaugele jõudmise kogemus? Ei. Viimastel aastatel mitte. Peame tõesti realistideks jääma. Maailmas on palju väga häid meeskondi ja meie suurturniiride tulemused pole kaugeltki fantastilised," lisas Walker.

Inglismaa võitis viimati suurturniiril play-offi mängu 2006. aasta MMil. Pärast seda on piirdutud ühel MMil alagrupiturniiriga (2014) ning langetud ühel MMil (2010) ja kahel EMil (2012, 2016) välja kaheksandikfinaalis. Viimastel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas inglaste teekonna mäletatavasti väikeriik Island.

Inglismaa mängib tänavusel MMil G-alagrupis koos Belgia, Tuneesia ja Panamaga.