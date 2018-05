Inglismaa jalgpallikoondis läheb MM-ile alati ebarealistlike ootustega. Kas seekord läheb teisiti?

Esimest korda pärast 2004. aasta EM-i sõidavad inglased suurturniirile oma pikaaegse liidri Wayne Rooneyta. Inglismaal on sel korral välja panna küllaltki noor koondis, kelle parimad ajad peaksid olema alles ees.

Iga vähegi jalgpalli suurturniire jälgiv inimene teab, et jõuproovi lähenedes hakatakse Inglismaa meedias rääkima, et just sel korral on kokku saadud hea meeskond ja ehk õnnestub lõpetada alates 1966. aasta MM-ist kestev tiitlipõud. Tänavu on lootused ehk veidike madalamad, kuid võib olla kindel, et antud teema ümber lüüakse enne MM-i ja ka selle ajal veel kõvasti vahtu.

Inglaste seni viimane kuldne põlvkond oli oma tipus eelmise kümnendi keskpaigas. Toona jõuti David Beckhami, Michael Oweni, Frank Lampardi, Steven Gerrardi ja John Terry juhtimisel kahel MM-il ja ühel EM-il veerandfinaali. Seejärel sai inglastele omaselt jaks taas otsa.

Valus ajalugu

Maailmameistrivõistlustel on inglaste parimaks saavutuseks 1966. aasta koduse MM-tiitli järel neljas koht 1990. aasta finaalturniirilt. Tegemist ongi ainsa kahe korraga, kui on jõutud nelja parema sekka.