Inglismaa endine peatreener: kaotus Belgiale oli suur viga, nüüd kaotatakse Rootsile

Aastatel 2001 kuni 2006 Inglismaa jalgpallikoondist tüürinud rootslane Sven-Göran Eriksson usub, et inglased sattusid sel MM-il valele tabelipoolele.

Turniiritabelile peale vaadates tundub vähemalt esialgu, et Belgiale kaotamine võis inglastele olla hea, kuna see viis neid eeldatavalt nõrgemale tabelipoolele. Eriksson aga nii ei arva.

“Olen natuke üllatunud, et Inglismaal ollakse Belgiale kaotamise üle õnnelikud, kuna nii õnnestus eeldatavas veerandfinaalis vältida Brasiiliat,“ rääkis Eriksson Paddy Powerile.

Eriksson usub, et kui Inglismaal õnnestub Kolumbia alistada, siis veerandfinaalis lööb tema kodumaa Rootsi nad ikka auti. “Mitu korda on Inglismaa viimase 30 aasta jooksul Rootsit võitnud? Seda on juhtunud kaks korda,“ teatas rootslane.

“Brasiilia alistamine on Inglismaa jaoks tõenäolisem kui Rootsi alistamine,“ leidis Eriksson. “Kui mina olin Inglismaa koondise peatreener, siis mängisime neljal korral. Kaotasime korra ja ülejäänud kolm matši jäid viiki. Suurtes mängudes on Rootsi alati Inglismaa alistanud.“

Enne potentsiaalset veerandfinaali Rootsiga on Inglismaal esmalt vaja alistada Kolumbia. Rootsi läheb kaheksandikfinaalis vastamisi aga Šveitsiga.