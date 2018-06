Inglismaa ekskapten avaldas rahvuskoondise kõige nõrgema lüli

Inglismaa jalgpallikoondise endine kapten Terry Butcher leiab, et inglaste kõige nõrgemaks lüliks tänavusel MMil võib kujuneda kaitseliini vasakpoolne äär.

1990. aasta MMil Inglismaa koondisega poolfinaali jõudnud Butcher kardab, et kui Tottenhami vasakkaitsja Danny Rose peaks vigastada saama, pole peatreener Gareth Southgate`il võtta samaväärset vahetust. Manchester Unitedi mees Ashley Young tema sõnul seda rolli välja ei kanna.

"Ma tõesti loodan, et Danny Rose on MMiks täiesti terve. Vasakääred peavad olema kiired liikumaks rünnakule ja kiired kaitsesse tagasitulekuks. Ashley Young pole neist kumbagi. Kuna ta kardab, et ei suuda kaitseliini piisavalt toetada, ei julge ta ka ette liikuda," analüüsis Butcher, kellel on kahju, et Southamptoni kaitsja Ryan Bertrand koondisest välja jäeti.

"Nägime vasaku ääre puudujääke Nigeeriaga mängu teisel poolajal Wembleyl. Ja MMil piisab ühest nõrgast kohast, et sind turniirilt välja mängitakse," lisas Butcher.