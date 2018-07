Inglismaa eksjalgpallur: nägin 1990. aasta MMil poolfinaali eel õudusunenägusid

Eksjalgpallur Paul Parker, kes jõudis 1990. aasta MMil Inglismaa koondisega poolfinaali, meenutas, kui raske oli tema öö enne otsustavat mängu Lääne-Saksamaaga.

"Ma ei maganud mängupäeva eel korralikult, ärkasin õudusunenägude peale üles - teadsin, et astume vastu turniiri ühele võimsamale meeskonnale ja nägin kõiki nende mängijaid," rääkis Parker BBC Radiole.

"Kuna meie kohtumine algas alles õhtul kell 21.30, olin mentaalselt täiesti läbi ja ootasin vaid, et mäng peale hakkaks. Platsil saime nende vastu väga hästi hakkama. Enne matši kanti meid täiesti maha, sest keegi ei uskunud, et me suudame Saksamaad võita, kuna nad olid nii head," lisas Parker.

Inglased kaotasid toona Itaalias peetud finaalturniiril Lääne-Saksamaale penaltiseerias 3:4. Mängu normaal- ja lisaaeg lõppesid 1:1. Franz Beckenbaueri juhtimisel mänginud sakslased krooniti hiljem ka maailmameistriks.

Täna on inglastel võimalus 28 aasta tagune viga heastada, kui poolfinaalis kohtutakse Horvaatiaga.