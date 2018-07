Inglise ajakirjanikud meenutasid Lovrenile, kuidas Kane ta Premier League`is üle mängis

Inglismaa ajakirjanikud ei andnud Horvaatia keskkaitsjale Dejan Lovrenile pressikonverentsil armu ning tuletasid talle tänase poolfinaalmängu eel meelde, kuidas inglaste esiründaja Harry Kane ta Premier League`is üle mängis.

Ajakirjanikud meenutasid Lovrenile tema koduklubi Liverpooli eelmise sügise 1:4 kaotust Tottenhamile. Lovren tegi siis mängu alguses Kane`i kattes kaks suurt prohmakat ja vahetati peatreener Jürgen Klopi poolt juba 31. minutil välja.

"Ma ei tea, mida vastata, see 1:4 kaotus pole ju üldse oluline," vastas Lovren ja lisas: "Miks te ei küsi teiste mängude kohta, kus ma olen tema (Kane) vastu hästi mänginud?"

Seejärel kiitis Lovren Inglismaa esiründajat: "Ma austan Harry Kane`i väga. Ta on näidanud viimastel hooaegadel, et on Premier League`i üks paremaid ründajaid. Ta on stabiilne, lööb palju väravaid. Aga kui me anname platsil endast kõik nagu kohtumises Argentinaga, kui oleme kompaktsed, ei tohiks probleeme tulla."

Horvaatia ja Inglismaa poolfinaal algab täna õhtul kell 21. Eile peetud esimeses poolfinaalis alistas Prantsusmaa koondis Belgia 1:0.