Senisest kaheksast jalgpalli maailmameistrist viis on Lääne-Euroopast ja kolm Lõuna-Ameerikast. Nende kahe piirkonna riigid on valdavalt ära jaganud ka ülejäänud medalikohad. Käimasoleval MM-il on selge, et 20 aasta pikkuse pausi järel jõub nelja parema sekka ehk poolfinaali üks Ida-Euroopa koondis.