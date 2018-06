Horvaatia peatreener teatas Argentinale veel halbu uudiseid

Eile õhtul jalgpalli MM-finaalturniiril Horvaatiale 0:3 kaotanud Argentina koondis sai halbu uudiseid ka horvaatide peatreeneri Zlatko Dalici pressikonverentsilt.

Nimelt kinnitas Dalic, et kuna Horvaatial on alagrupist edasipääs juba garanteeritud, siis plaanib ta viimases matšis Islandi vastu meeskonda roteerida ning mitmetele põhimängijatele puhkust anda.

Argentiinlaste jaoks on see halb uudis seetõttu, et see võib anda islandlastele hea võimaluse viimases voorus Horvaatialt punkte võtta. Kui Island täna peaks Nigeeriat võitma, siis piisaks neile edasipääsu kindlustamiseks viimases mängus horvaatidega viigistamisest, mis jätakski Argentina 16 parema seast välja.

Samas võib arvata, et horvaatide jaoks on oluline ka alagrupp võita, mistõttu ei pruugi viimases voorus päris duubeltiim platsile joosta. Horvaatia alagrupi teise koha meeskond läheb kõigi eelduste kohaselt vastamisi Prantsusmaaga, grupi teine koht aga ilmselt Taaniga.