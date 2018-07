Horvaatia peatreener: MM-tiitel on vaba, kõik favoriidid on juba kodus

Horvaatia jalgpallimeeskonna peatreener Zlatko Dalic usub, et nii neil, prantslastel, inglastel kui belglastel on täiesti võrdsed võimalused tänavu maailmameistriks tulla.

Horvaatia alistas eile hilisõhtul tõelises põnevusmängus peoperemehed venelased penaltiseeria järel 4:3. Mängu normaalaeg lõppes 1:1 ja lisaaeg 2:2.

Dalic, kes juhtis Horvaatia koondise 20-aastase vaheaja järel MMil poolfinaali, usub, et vaatamata kahele järjestikusele lisaajale läinud mängule jätkub neil ka inglaste vastu püssirohtu.

"Oleme poolfinaalis - see on vapustav tulemus. Meil jätkub ka Inglismaaga mänguks jõudu. Me ei taha peatuda ja anname endast maksimumi. Meil on jäänud kaks mängu ning kõik koondislased on väga motiveeritud," rääkis Dalic pressikonverentsil.

Inglismaa koondis pääses eile kergema tööpäevaga, alistades normaalajaga Rootsi meeskonna 2:0.

"Nad (Inglismaa) said Rootsiga raskusteta hakkama. Nende tiim on noor ja elav, tõeliselt ründav meeskond," kiitis Dalic inglasi ja lisas: "Sel MMil pole favoriite enam jäänud. Favoriidid on kõik juba kodus. Venemaale on jäänud tiimid, kes töötavad kõvasti ja mängivad organiseeritult. See on kõigi konkurentsi jäänud meeskondade puhul väga sarnane näitaja ja kõigil on MM-tiitli võitmiseks võrdsed võimalused."

Prantsusmaa ja Belgia mängivad finaalkoha eest teisipäeva õhtul, Inglismaa ja Horvaatia kohtuvad päev hiljem (mõlemad mängud algavad kell 21.00).