Horvaatia peatreener avaldas, miks ta esimese vahetuse alles lisaajal tegi

Eile õhtul Inglismaa lisaajal alistanud Horvaatia jalgpallikoondise peatreener Zlatko Dalić rääkis mängujärgsel pressikonverentsil, miks ta esimese vahetuse alles lisaajal tegi.

Kui horvaadid lõpuks 95. minutil esimese vahetuse tegid, oli seegi sunnitud: äärekaitsja Ivan Strinić sai vigastada ning tema asemele toodi Josip Pivarić.

"See, mida meie mängijad täna tegid, see jõud ja vastupidavus, mida nad näitasid, see energiatase... Tahtsin ühel hetkel hakata vahetusi tegema, aga kõik platsil olijad ütlesid: olen valmis, suudan veel joosta. Mõned mängijad mängisid läbi pisivigastuste, mis oleks neid mõnest teisest kohtumisest kõrvale jätnud. Kaks mängijat mängisid sisuliselt poole jalaga, aga välja see ei paistnud!" laulis Dalić omadele hosiannat.

"Mitte keegi ei tahtnud öelda, et ta pole valmis, kui panin algkoosseisu kokku. Mitte keegi ei tahtnud öelda, et ta ei jaksa, kui algas lisaaeg. See näitas meie meeste iseloomu ja see teeb mind uhkeks. Mitte keegi ei andnud alla!"