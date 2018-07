Horvaatia legend valas Inglismaaga mängu eel õli tulle: inglastel on olnud kõvasti õnne

Horvaatia koondise endine ründetäht ja praegune Horvaatia jalgpalliliidu president Davor Šuker leiab, et inglased jõudsid MMil poolfinaali tänu suurele õnnele.

Šukeri arvates tuleb Inglismaal õnne tänada, et nad kaheksandikfinaalis Kolumbia alistasid.

"Vaatasin Moskvas Spartaki staadionil Inglismaa mängu Kolumbiaga ja pean ütlema, et teil oli õnne," sõnas Šuker ajalehele Daily Mirror. "Kolumbial oli penaltiseerias kaks korda võimalus juhtima minna, seega teil oli õnne."

Siinkohal tasub meenutada, et Horvaatial on vaja läinud juba kahte penaltiseeriat - Taani ja Venemaa vastu -, et nelja hulka jõuda.

Samas kiitis Šuker inglaste uut peatreenerit Gareth Southgate`i. "Ta on teinud suurepärast tööd. Mulle meeldib, et ründajatesse on kõvasti investeeritud ja see mulle tänase Inglismaa koondise juures meeldib."

Horvaatia jalgpallijuhi sõnul kujuneb kolmapäeval peetav poolfinaal väga tasavägiseks: "Ütlesin enne Venemaaga kohtumist, et võimalused on võrdsed ja täpselt sama olukord on ka nüüd."