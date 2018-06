Horvaatia koondislane Dejan Lovren: Luka Modric võiks võita Ballon d'Ori, kui ta oleks hispaanlane või sakslane

Horvaatia jalgpallikoondise keskkaitsja Dejan Lovren ütles, et tema meeskonnakaaslane Luka Modric oleks kandidaat Ballon d'Orile, kui ta oleks hispaanlane või sakslane ning Modricit ei hinnata piisavalt tema rahvuse tõttu.

"On rõõm mängida koos Modriciga, kes on praegu üks maailma parimaid mängijaid," rääkis Dejan Lovren. "Modric saaks praegu arvatavasti rohkem tähelepanu, kui ta oleks hispaanlane või sakslane. Ta suudaks siis isegi Ballon d'Ori võita."

"Kuna me oleme väike riik, saab ta vähem tähelepanu, kui väärib," lisas Lovren. "Me armastame kõik jalgpalli ja teame, et Modric on suurepärane mängija."

Ühtegi horvaati pole varem maailma parimaks mängijaks valitud. Parimana sai Horvaatia ründelegend Davor Šuker 1998. aastal teise koha.