Horvaatia koondisega MM-il imet teinud peatreener: mulle makstakse liiga vähe palka

Jalgpalli MM-il pakkus suure üllatuse Horvaatia koondis, kes jõudis peatreener Zlatko Dalici juhendamisel finaali, kus kaotati Prantsusmaale 2:4.

"Meeldib see või mitte, aga ma olen maailma paremuselt teine peatreener," sõnas 51-aastane Dalic Horvaatia väljaandele Vecernji list.

Praeguse lepinguga teenib Dalic palka 5 miljonit dollarit aastas. "5 miljonit dollarit aastas maksta maailma paremuselt teisele peatreenerile on liiga vähe," kommenteeris Dalic.

"Raha on kõikide jaoks tähtis, kuid see pole minu jaoks siiski peamine motivatsiooniallikas," lisas Dalic. "Minu leping Horvaatiaga kestab veel kaks aastat ja ma võin olla meeskonna juures nii kaua, kuid ütlesin juba märtsis, et millalgi ma astun ametist tagasi."

"Ma olen kurb kogu oma ülejäänud elu," rääkis Dalic finaalis saadud kaotuse kohta. "See on valus, et Horvaatia pole maailmameister. Me mängisime piisavalt kvaliteetselt, et väärida võitu."