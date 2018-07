Horvaatia koondise peatreener: me suutsime peatada Messi, loodetavasti suudame sama ka Harry Kane'iga

Horvaatia jalgpallikoondise peatreener Zlatko Dalic ütles, et tema meeskond tuli toime Messiga ning püüavad samamoodi hakkama saada Inglismaa koondise ründaja Harry Kane'iga.

"Tema (Kane) on suurim väravakütt - teda pole lihtne peatada, aga meil on suurepärased keskkaitsjad," rääkis Dalic. "Me suutsime peatada Lionel Messi ning Christian Erikseni, loodetavasti tuleme toime ka Harry Kane'iga."

"Me usume oma tugevustesse, me ei karda Inglismaad," lisas 51-aastane peatreener. "Ma ei ütleks, et nende tiimil oleks nõrkusi. Nad on jõudnud poolfinaali, see ütleb kõik. Inglased on väga head standardolukordades ja nende pikad mängijad on ohtlikud nurgalöökide ajal."

Horvaatia ja Inglismaa kohtuvad poolfinaalis 11. juulil.