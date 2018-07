Horvaatia koondis sai tühise asja eest FIFA-lt üle 60 000 euro trahvi

Saksa väljaanne morgenpost.de kirjutab, et FIFA otsustas Horvaatia jalgpalliliitu trahvida 70 000 Šveitsi frangiga (60 256 eurot), sest kaheksandikfinaalis Taaniga jõid mängijad vale firma vett.

Lisaajale läinud kaheksandikfinaalis oli näha, kuidas horvaadid normaalaja järel end värskendasid, aga pudelid, millest vett rüübati, ei olnud FIFA ametliku sponsori omad. "Autoriseerimata toodete" platsi äärde toomise eest määratigi horvaatidele kopsakas trahv.

Tegu on selle MM-finaalturniiri suuruselt teise trahviga, mis mõnele jalgpalliliidule määratud on - esikohal on Argentina jalgpalliliit, kellele määrati nende fännide vägivaldse käitumise tõttu kohtumises Horvaatiaga pisut enam kui 90 000 euro suurune karistus.