Horvaatia jalgpallilegend: Luka Modric on liider, keda vajame, et jõuda finaali

Horvaatia koondise endine ründaja ning praegune Horvaatia jalgpalliliidu president Davor Šuker ütles, et Luka Modric on mängija, kellele Horvaatia saab toetuda.

"Ta on liider, ta on just see, keda vajame," sõnas Šuker koondise kapteni Luka Modrici kohta. "Mõnikord on meeskonnas vaja liidritüüpi mängijat."

"1998. aasta MM-i ajal oli meil Zvonimir Boban (endine Horvaatia koondislane - toim) - suur nimi ja isiksus, nii, et selliseid mängijaid on vaja," lisas Šuker. Toona oli meil palju mängijaid tippklubides. Samasugune olukord on praegu ja mul on selle üle väga hea meel."

"Ta mängib suurepäraselt, me näeme seda kogu aeg keskväljal," vastas Šuker küsimusele, kas Modric võiks tänavusel aastal võita Ballon d'Ori.

"Modric aitab meeskonnas kõiki ning on suurepärane kapten."

Horvaatia senine parim tulemus MM-ilt on 1998. aastast, kui võideti pronks. Kolmapäeval kohtub Horvaatia kell 21.00 algavas poolfinaalis Inglismaaga.