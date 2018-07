Hispaania peatreener: meie loteriipilet ei võitnud

Hispaania jalgpallikoondise peatreener Fernando Hierro ütles pärast penaltiseeria kaotust Venemaale, et 11 meetri karistuslöökide seeria on puhas loterii ja seekord neil võidupiletit tõmmata ei õnnestunud.

"Penaltid - see on loterii ja meil polnud õnne. Me kõik kannatame hetkel. Meil olid suured ambitsioonid, kuid kahjuks me ei saa sel turniiril enam kaasa rääkida," teatas Hierro Hispaania ajakirjanikele.

Hispaanlased alistanud Venemaa koondis läheb veerandfinaalis vastamisi Horvaatiaga, kes alistasid Taani samuti penaltiseerias.

Täna kohtuvad kaheksandikfinaalides Brasiilia - Mehhiko (kell 17) ja Belgia - Jaapan (kell 21).