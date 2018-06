Hispaania koondise uus loots astus ajakirjanike ette: meil pole aega leinata

Täna Hispaania jalgpalliliidu spordidirektori positsioonilt ootamatult koondise peatreeneritoolile tõstetud Fernando Hierro andis õhtul Krasnodaris oma esimese pressikonverentsi.

Ta kinnitas, et Hispaania eesmärgid MM-il jäävad peatreeneri vahetusest hoolimata samaks ning neid pöördelisi sündmusi ei tohiks hakata edaspidi vabandusena kasutama.

"Meil pole aega leinata. Me saame sellest üle. Tulime siia MM-tiitli pärast võitlema. Tiim on põnevil, meil on suurepärane võimalus ning see peab olema fookuses," teatas Julen Lopetegui asemel treeneriks määratud endine keskkaitsja.

"Me peame olema positiivsed. Erinevad arvamused siin ei loe. Me peame keerama uue lehekülje, mõtlema koosseisus olevatele mängijatele ja sellele, mida me esindame. Mina olen väga rahulik ega näe põhjust, miks me ei peaks võitlema selle nimel, mille järgi me siia tulime."

"Me ei tohi hakata neid kahte päeva vabandusena kasutama. Kõige tähtsam on keskenduda sportlikele aspektidele. Mängijad on suurepärased professionaald ning täiskasvanud inimesed. See pole kellegi jaoks lihtne päev, aga nad on teinud spordimeesteks jäädes head tööd."

Lopetegui sai sule sappa, kuna vihastas Hispaania alaliidu välja Madridi Reali tööpakkumise vastu võtmisega. 51-aastase Lopetegui palkamisest ametist lahkunud Zinedine Zidane'i asemele teatas Real alles eile.