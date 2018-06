Hispaania ja Portugali staaride asemel tõusis peaossa hoopis tehnika

Käimasoleval jalgpalli MM-finaalturniiril on juba nähtud rohkem penalteid kui seni kõige penaltirohkemal jalgpalli suurpeol. Otsene põhjus on videokohtunik ehk VAR. Mängude järel ei räägita enam mõnest ilusast väravast või skandaalsest otsusest, vaid VAR-ist ja probleemidest sellega.

B-alagrupis püsis pinge mõlema kohtumise lõpuvileni ning alles seejärel said soosikud Hispaania ja Portugal kergemalt hingata – pääs play-off’i oli läbi häda lõpuks käes. Hispaania pigistas Maroko vastu välja 2 : 2 viigi, Portugal mängis edu maha ja leppis Iraaniga 1 : 1 viigiga.

Kui Hispaania tänas VAR-i värava eest (videokohtunik ei suutnud tuvastada suluseisu ja Iago Aspase tabamus jäi jõusse), mis tõstis nad grupis esimeseks, siis Portugal kirus tehnikat, kuna see andis Iraanile penalti, mis kukutas nad grupis teiseks. Kokkuvõttes jäi mulje, et rahulolematus uue süsteemiga on suurem kui rahulolu.