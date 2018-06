Hispaania ja Portugali jalgpalli MM-i põnevusmäng püstitas rekordeid

Hispaanias oli vaatajanumber koguni 9,27 miljonit, mis on Hispaanias käimasoleval aastal üldse kõige vaadatum ülekanne/saade. Saksamaal oli antud number 13,17 miljonit ja sellega on see tänavuse aasta kõige vaadatum spordiülekanne Saksamaal.

Suurbritannias vaatas BBC pealt ülekannet 10,4 miljonit inimest ja lisaks 1,9 miljonit iPlayerist.

