Hazard kiitis poolfinaali eel Mbappet: ta vääriks Ballon d'Ori

Belgia jalgpallikoondise kapten Eden Hazard ütles enne homset MMi poolfinaalmängu Prantsusmaaga, et vastasmeeskonna ründaja Kylian Mbappe vääriks juba praegu maailma parima jalgpalluri ehk Ballon d'Ori auhinda.

"Kui vaadata, mida ta on vutiväljakul näidanud, on ta väga tõsiseltvõetav Ballon d'Ori kandidaat. Tema potentsiaali ja kvaliteeti arvestades vääriks ta seda auhinda juba praegu," sõnas Hazard IN Sports France`ile.

"Ma pole kunagi varem näinud ühe jalgpalluri poolt niivõrd kiiret arengut," lisas Chelsea tähtmängija 19-aastase Paris Saint-Germaini ründaja kohta.

Ühtlasi meenutas Hazard, kuidas ta elas 1998. aasta MMil kaasa Prantsusmaa koondisele. Meedias on avaldatud ka pilt, kus Eden ning tema vennad Thorgan ja Kylian on Prantsuse koondise särkides.

"Olen seda ka varem öelnud - kasvasime küll üles Belgias, kuid olime jalgpalli mõttes Prantsuse poolel. Pealegi jäi sellesse perioodi aasta 1998," sõnas Hazard.

Belgia ja Prantsusmaa poolfinaal peetakse homme õhtul kell 21. Teise finalisti selgitavad päev hiljem Inglismaa ja Horvaatia.