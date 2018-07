Harry Kane: suur mäng alles ootab ees

Inglismaa jalgpallikoondis alistas MM-i veerandfinaalis 2:0 Rootsi ning jõudis 28 aasta pikkuse pausi järel maailmameistrivõistlustel poolfinaali. Inglaste kapteni Harry Kane'i sõnul on järgmine mäng aga veelgi tähtsam.

“Teame, et ees ootab veel suurem mäng. Ees ootab poolfinaali. Tunneme end aga hästi. Oleme enesekindlad. Peame end uuesti kokku võtma,“ tõdes Kane kohtumise järel fifa.com'ile. “Teame, et fännid naudivad praegust olukorda nii siin kui ka kodus. Näeme kindlasti hiljem juba mõnda videot. Tahame, et riik oleks meie üle uhke.“

Inglaste esimese värava löönud Harry Maguire tõdes, et neil õnnestus sel korral mängu kontrollida. “Tundsime, et kontrollisime mängu. Kohtumise lõpus olime natuke hooletud. Teame, mille nimel oleme tööd teinud. Standardolukorrad on meie leib. Jesse tsenderdus teisel poolajal Dele'le oli puhtalt treeningute tulemus. Seega suur tänu treeneritele ja mängijatele, kes asja ellu viisid,“ lisas Maguire.