Harry Kane pärast kaotust: me ei taha oodata jälle 20 aastat, et jõuda poolfinaali

Jalgpalli MM-i pronksikohtumises alistas Belgia Thomas Meunieri ja Eden Hazardi väravatest Inglismaa 2:0.

"See mäng näitas, et meil on veel ruumi arenguks," rääkis koondise kapten Kane pärast mängu. "Me ei ole lõplik meeskond. Me areneme edasi ja läheme ajaga ainult paremaks."

"Me ei taha oodata 20 aastat, et jõuda jälle poolfinaali ning mängida suuri kohtumisi," lisas Kane. "Oleme astunud suuri samme edasi. Nüüd on aeg puhata ja siis valmistuda järgmiseks hooajaks."

Harry Kane on kuue tabamusega tõenäoliselt tänavuse MM-i suurim väravakütt. Veel on võimalus temast mööda prantslastel Kylian Mbappel ja Antoine Griezmannil, kuid nad peaksid homses finaalis kolm väravat lööma. "See näitab, et meil oli hea alagrupiturniir. Lõime palju väravaid. Loomulikult olen pettunud, et ma viimastest mängudes väravat ei löönud," rääkis Harry Kane.