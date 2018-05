HAKKAB JÄLLE PIHTA | Inglismaa jalgpallikoondise kapten Harry Kane usub, et Inglismaa võidab MM-i

Inglismaa koondise kapten Harry Kane. Foto: David Davies, PA Wire/PA Images/Scanpix

Iga suure jalgpalliturniiri eel saabub hetk, kus Inglismaalt saadetakse laia maailma sõnum, et just nemad võivad sel korral võita kõige ihaldusväärsema jalgpallitrofee. Viimati ja seni ainsat korda on see neil õnnestunud 1966. aasta kodusel MM-il.