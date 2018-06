Häbistatud Argentina peatreener: kui Lionel Messi mind kallistas, siis tundsin suurt uhkust

Argentina jalgpallikoondis on käimasoleval MM-finaalturniiril olnud üheks suuremaks pilkeobjektiks. Eelkõige on kriitikat saanud peatreener Jorge Sampaoli, kelle võim ei käi mängijatest lihtsalt üle ja lisaks ei ole ta suutnud ka meeskonda korralikult mängima panna.

Argentina ja Nigeeria kohtumise eel kirjutati meedias pidevalt, et Sampaoli on sisuliselt koondises reisisaatja rollis ja otsustavaks matšiks panevad koosseisu kokku mängijad ise. Täpsemalt pidid otsustajateks olema Lionel Messi ja Javier Mascherano.

Pärast Argentina 2:1 võitu Nigeeria üle üritas Sampaoli aga end taas positiivses valguses näidata. Reaalsuses oli tema jutt aga peatreeneri kohta ääretult kummaline.

“Kui Messi tuli mind kallistama, siis tundsin uhkust ja rõõmu. Ta teab, et ma olen kirglik. Olen iga päev selline,“ rääkis Sampaoli.

“Mul on olnud rõõm temaga koos reisida ja temaga koos erinevaid hetki jagada. Ta teab, et meil oli MM-ile tulles ühine unistus,“ lisas ta. “Leo puhul on tähtis tema inimlik külg. Ta on inimene, kes naerab ja ka nutab. Inimesed ütlevad, et teda ei huvita Argentina esindamine, kuid ma ei nõustu sellega.“