Griezmann on olnud isegi Zidane'ist ja Platinist tulemuslikum, Mbappe kirjutab enda nime taas ajalukku

Viimastel jalgpalli suurturniiridel on Prantsusmaa koondise rünnakuliidriks olnud Madridi Atletico äss Antoine Griezmann. Griezmann on olnud niivõrd ohtlik ja resultatiivne, et play-off'i faasides on ta edukam olnud isegi Zinedine Zidane'st ja Michel Platinist.

Griezmann on aastate jooksul mänginud suurturniiride play-off'ides 9 kohtumist ning selle aja peale on tema väravate ja resultatiivsete söötude kogusumma koguni 11. Viimase 50 aasta jooksul on see Prantsusmaa koondise parim näitaja. Zidane'i vastav näitaja on 8 ning Platini oma 6.

Prantsusmaa koondise teisest ründeässast Kylian Mbappest saab aga läbi aegade kõige noorem prantslane, kes kunagi MM-finaalis mänginud. Läbi aegade üldises pingereas läheb ta kolmandale kohale ning kokkuvõttes ongi ta alles kolmas teismeline, kes maailmameistrivõistluste finaalis platsile jooksnud.

19 aasta 207 päeva vanusest Mbappest on noorematena MM-finaalis mänginud ainult brasiillane Pele (1958. aastal 17 aasta ja 249 päeva vanusena) ning itaallane Giuseppe Bergomi (1982. aastal 18 aasta ja 201 päeva vanusena).

