GRAAFIK | Andmeanalüüs: 16,37-protsendilise tõenäosusega tuleb jalgpalli maailmameistriks...

Jalgpallifännid kogu maailmast ootavad pikisilmi suurima spordivõistluse avalööki. Kuid selle asemel, et lihtsalt istuda ja oodata, on Bisnode andnud oma andme- ja analüüsiekspertidele ülesande välja töötada algoritm, mis suudaks ennustada, millisest rahvusmeeskonnast saab 15. juulil 2018 võitja.

Bisnode Group Analytics on ühendanud jõud kohalike analüütikute meeskondadega, et teada saada, kas andmeteadust ja masinõpet saab kasutada ennustamiseks, milline rahvusmeeskond võidab jalgpalli aasta tähtsaima võistluse. Kõigi ajalooandmete abil rahvusmeeskondade mängude kohta viimase nelja aasta jooksul on Bisnode välja töötanud mudeli, mis ennustab võidu, viigi või kaotuse võimalust, samuti väravate vahet kõikide tulevikumängude puhul võistluses osalevate meeskondade vahel.

“Meie peamine eesmärk oli välja töötada mudel, mis suudaks ennustada võitu, viiki või kaotust, samuti väravate vahet kõikide toimuvate mängude puhul kahe rahvusmeeskonna vahel,” ütleb Gauthier Doquire, projekti andmeteadur. “Teine eesmärk oli kõiki andmeid arvestava simulatsiooni abil teha kindlaks kõige tõenäolisem võistluse kulgemise stsenaarium ja mängude tulemused.”